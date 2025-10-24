Trump responde a críticas por demolición del Ala Este con cambios en web de la Casa Blanca

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente Donald Trump respondió a las críticas por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca con una actualización polémica del sitio web oficial, donde se añadieron referencias a escándalos y episodios controvertidos de administraciones demócratas anteriores.

La cronología oficial provoca controversia

La nueva sección, titulada “Cronología de los principales acontecimientos”, incluye desde las etapas de diseño del edificio en el siglo XVIII hasta los más recientes proyectos de remodelación. Sin embargo, entre los hitos históricos, el sitio ahora menciona episodios personales y políticos de exmandatarios demócratas, como:

El romance de Bill Clinton con Monica Lewinsky en 1998 y la visita de la Hermandad Musulmana durante la administración de Barack Obama.

Foto: Captura de pantalla

Y referencias a Hunter Biden durante el gobierno de su padre, el presidente Joe Biden.

Foto: Captura de pantalla

Estas incorporaciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales y medios estadounidenses, donde críticos acusaron al gobierno de usar una plataforma institucional con fines partidistas, mientras que funcionarios de la Casa Blanca argumentaron que se trata de una revisión completa de los hechos históricos del recinto.

Respuesta a las críticas de los demócratas

El cambio en la página se produjo poco después de que Hillary Clinton reaccionara en X (antes Twitter) a la demolición del Ala Este, publicando un mensaje en tono irónico en el que invitaba a adquirir productos alusivos a Trump. El comentario provocó una ola de reacciones entre simpatizantes y opositores, y fue interpretado por el entorno del presidente como un intento de ridiculizar las obras de remodelación.

Desde el equipo de comunicación de Trump, el subdirector Kaelan Dorr defendió los ajustes digitales y sugirió en tono humorístico que el portal contiene “huevos de Pascua” para los interesados en la historia presidencial, una frase que los críticos consideraron un intento de minimizar la controversia.

Detalles del proyecto presidencial

La demolición del Ala Este marca el inicio del nuevo salón de baile presidencial, una obra que el propio Trump presentó como símbolo de renovación. Según el mandatario, el proyecto contará con donaciones privadas que ya superan los 350 millones de dólares, cifra superior a la estimación inicial de 250 millones.

El presidente, de 79 años, aseguró que la remodelación “modernizará la Casa Blanca” y permitirá recibir a más invitados en actos oficiales. No obstante, algunos especialistas en patrimonio han advertido sobre el riesgo de alterar un edificio con alto valor histórico, construido hace más de dos siglos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Debate político y opinión pública

La mezcla de decisiones arquitectónicas, mensajes digitales y disputas partidistas mantiene a la Casa Blanca en el centro de la conversación pública. Mientras los republicanos destacan el proyecto como una renovación necesaria, los demócratas lo describen como un acto simbólico de exceso presidencial y provocación política.