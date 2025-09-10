GENERANDO AUDIO...

Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó fuertemente a Rusia después de que 19 drones rusos entraron en territorio de Polonia, un país miembro de la OTAN. El hecho ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles y fue considerado un acto de agresión.

Trump escribió en su red social Truth Social: “¿Rusia violando el espacio aéreo de Polonia? ¡Allá vamos!”. Además, la Casa Blanca informó que el mandatario hablará con el presidente polaco Karol Nawrocki para tratar el tema.

Qué pasó en Polonia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, explicó que los drones estuvieron en su espacio aéreo por más de siete horas y que se detectaron 19 violaciones en total. Nueve de ellos llegaron a impactar en diferentes puntos, algunos a cientos de kilómetros de la frontera.

Tusk destacó que, por primera vez en esta guerra, muchos drones no llegaron desde Ucrania, sino directamente desde Bielorrusia, lo que incrementa la tensión en la región.

Respuesta de la OTAN

La OTAN (alianza militar que une a Estados Unidos, Canadá y países europeos) reaccionó de inmediato. Aviones de combate, entre ellos F-35 de Países Bajos, participaron en la interceptación de los drones.

El portavoz de la OTAN dijo que fue la primera vez que aviones aliados enfrentaron amenazas en su propio espacio aéreo. Además, la alianza convocó una reunión de emergencia para analizar la situación bajo el Artículo 4, que permite consultas urgentes entre los países miembros.

Reacciones internacionales

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky , afirmó que este ataque es un “precedente muy peligroso” para Europa y pidió una respuesta fuerte contra Rusia.

, afirmó que este ataque es un “precedente muy peligroso” para Europa y pidió una respuesta fuerte contra Rusia. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas , señaló que lo ocurrido es un “cambio de juego” y que deberían aplicarse sanciones más duras contra Moscú .

, señaló que lo ocurrido es un “cambio de juego” y que deberían aplicarse . El ministro de Defensa de Alemania dijo que no fue un error, sino una acción deliberada.

Por su parte, Rusia negó haber atacado Polonia y aseguró que sus drones solo iban dirigidos a objetivos militares en Ucrania. Bielorrusia, aliado de Moscú, sostuvo que algunos drones “perdieron el rumbo” por interferencias.

Situación crítica

Polonia es uno de los países que más ha apoyado a Ucrania y también ha recibido a más de un millón de refugiados ucranianos desde que comenzó la guerra en 2022.

El primer ministro Tusk advirtió que los próximos días serán “críticos”, ya que Rusia y Bielorrusia realizarán ejercicios militares cerca de la frontera.