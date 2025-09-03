Trump acusa a Venezuela de “tremendo problema” tras ataque en el Caribe

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a Venezuela de ser responsable de un “tremendo problema” ligado al narcotráfico y la migración irregular. El mandatario advirtió que su gobierno “no lo va a consentir más” después de un operativo en el Caribe que dejó 11 muertos.

Durante una reunión con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, Trump habló sobre el ataque a un bote en el Caribe donde, de acuerdo con autoridades estadounidenses, viajaban presuntos narcotraficantes del grupo Tren de Aragua con cargamentos de droga.

Trump advierte a Venezuela tras ataque en el Caribe

Trump sostuvo que la operación fue una señal clara contra el crimen organizado. Según sus palabras, los narcotraficantes “no lo volverán a hacer”, ya que ahora “saben que Estados Unidos los puede atacar”.

El mandatario insistió en que la situación con Venezuela representa una amenaza creciente para su país, tanto por el tráfico de drogas como por la migración irregular que, dijo, ha aumentado en los últimos meses.

Contexto del operativo en el Caribe

El ataque se registró el martes en aguas del Caribe. De acuerdo con el gobierno estadounidense, en la embarcación viajaban integrantes del Tren de Aragua, organización delictiva originada en Venezuela y señalada por operar en distintos países de América Latina.

El saldo oficial del operativo fue de 11 personas muertas, aunque no se detallaron identidades ni la ruta de procedencia de la lancha. Washington aseguró que la acción se enmarcó en sus políticas de seguridad regional contra el narcotráfico.

Reacciones y mensaje de Trump

Trump insistió en que su administración no tolerará más acciones ligadas al crimen transnacional desde Venezuela. Aunque no mencionó posibles sanciones adicionales, aseguró que este tipo de ataques servirán como advertencia para disuadir futuros intentos de transportar droga hacia territorio estadounidense.

El mandatario también aprovechó el encuentro con su homólogo polaco para subrayar que Estados Unidos “defenderá su frontera y su seguridad nacional frente a amenazas externas”.