Lo que para unos es símbolo de orgullo y raíces, para otros es una provocación. La bandera mexicana ondea con fuerza en las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, lo que genera una tormenta política alimentada por el discurso del presidente Donald Trump.

Desde hace cinco días, pequeños grupos de manifestantes —en su mayoría pacíficos— han salido a las calles de la ciudad angelina para rechazar la presencia de fuerzas federales y exigir respeto a los derechos de la comunidad migrante.

Pero las imágenes de enfrentamientos aislados con humo, caos y banderas tricolores han sido suficiente para que el gobierno federal hable de “invasión extranjera”.

“El único estandarte que debe ondear en las calles de Los Ángeles es la bandera de Estados Unidos, que Dios me ayude”, afirmó Trump el martes ante soldados en la base de Fort Bragg, Carolina del Norte.

El mensaje fue replicado por líderes republicanos como Stephen Miller, asesor migratorio de la Casa Blanca, quien escribió en la red X: “Miren todas las banderas extranjeras. Los Ángeles es territorio ocupado”.

La tensión escaló luego de que el gobierno federal desplegara miles de soldados en Los Ángeles, ignorando la oposición de autoridades locales.

The INCOMPETENT Governor of California was unable to provide protection in a timely manner when our Ice Officers, GREAT Patriots they are, were attacked by an out of control mob of agitators,… pic.twitter.com/6ww0IepHsS