Trump advierte que Hamás debe entregar las armas o será obligado, “quizás, violentamente”

Donald Trump. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Hamás debe entregar las armas o será obligado a hacerlo.

“Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápida y quizás violentamente”, afirmó Donald Trump.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el mandatario argentino Javier Milei, Trump declaró que había transmitido el mensaje directamente al grupo palestino a través de intermediarios.

“Hablé con Hamás y le dije: se van a desarmar, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron”, dijo Trump.

La advertencia de Trump llega luego de que Hamás liberó a los últimos rehenes israelíes vivos de Gaza e Israel envió a casa autobuses llenos de detenidos palestinos en virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado por Trump, pero Hamás no se ha comprometido públicamente a deponer sus armas.

Las perspectivas del plan de paz de Trump se han ensombrecido desde que el lunes regresó de una visita a Israel y Egipto.

Pese al acuerdo encaminado a la paz en Gaza, Israel retrasó la entrada de ayuda a la Franja y mantuvo cerrada la frontera del enclave el martes. Tres funcionarios dijeron que Israel había decidido restringir la ayuda en la destrozada Franja de Gaza y retrasar los planes de abrir el paso fronterizo con Egipto, al menos hasta el miércoles, porque Hamás había tardado demasiado en entregar los cuerpos de los rehenes muertos.

Por su parte, Hamás ha recuperado rápidamente las calles de las zonas urbanas de Gaza tras la retirada parcial de las tropas israelíes la semana pasada. Los combatientes del grupo demostraron su control del territorio ejecutando a hombres en la calle, lo que ensombrecía las perspectivas del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra.