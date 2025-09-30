Trump advierte que EE. UU. “Probablemente” enfrentará cierre de gobierno

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente Donald Trump advirtió este martes en Washington que Estados Unidos “probablemente” entrará en un cierre administrativo del gobierno debido al estancamiento de las negociaciones en el Congreso sobre el presupuesto.



Horas antes de la fecha límite de la medianoche, Trump culpó a los demócratas por bloquear el acuerdo de financiamiento, aunque reconoció que “nada es inevitable”. “Probablemente, tendremos un cierre”, declaró desde la Oficina Oval.

Trump responsabiliza a los demócratas

El mandatario aseguró que la oposición es la que busca paralizar al gobierno. “Ellos van a cerrarlo, no nosotros. No queremos cerrar porque estamos viviendo el mejor periodo que se conoce”, dijo con tono desafiante.

Incluso, advirtió que un eventual shutdown podría traer consecuencias duras: “Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, como despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan”, señaló en alusión a los demócratas.

¿Qué significa el cierre administrativo?

Si el Congreso no aprueba un presupuesto, aunque sea temporal, Estados Unidos enfrentará la paralización de la mayoría de los servicios federales. Esto afectaría a cientos de miles de empleados públicos, quienes quedarían sin sueldo mientras dure el cierre.

Además, el pago de varias prestaciones sociales quedaría suspendido hasta que se logre un acuerdo político en el Capitolio.

La clave en el Senado

Aunque los republicanos tienen la mayoría en el Congreso, necesitan siete votos adicionales en el Senado para aprobar la extensión del gasto público hasta finales de noviembre. Esos votos deben provenir de la oposición demócrata, que ha rechazado los términos planteados.

La incertidumbre se mantiene en las horas previas al límite, mientras el presidente Trump insiste en que la responsabilidad del posible cierre recae en los demócratas.