Trump afirma que EE. UU. controla el espacio aéreo de Irán

Foto: AFP

En el quinto día de guerra entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país controla completamente el espacio aéreo iraní, además de advertir sobre el paradero del líder supremo iraní, Ali Jamenei, y exigir una “rendición incondicional”.

Trump lanza advertencia a Irán en medio del conflicto con Israel

A través de su red social Truth Social, Trump declaró que Estados Unidos tiene total dominio sobre el espacio aéreo iraní, al tiempo que menospreció las defensas del país islámico: “tenían equipos defensivos en abundancia, pero no se comparan con los fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor”.

El presidente estadounidense también aseguró que su país sabe dónde se esconde el líder supremo de Irán, aunque señaló que por ahora no lo eliminarán: “Es un blanco fácil, pero está seguro allí. No vamos a sacarlo, al menos no por ahora”.

“Rendición incondicional”, exige Trump

En una serie de mensajes publicados este martes, Trump advirtió que la paciencia de EE.UU. se está agotando: “no queremos que disparen misiles contra civiles, ni soldados estadounidenses”, dijo, antes de cerrar su publicación con un contundente mensaje: “¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!”

Estas declaraciones surgen en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con enfrentamientos directos entre Israel e Irán, y creciente preocupación internacional por una posible escalada bélica.