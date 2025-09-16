Trump afirma que EE. UU. eliminó tres embarcaciones venezolanas en el Caribe

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país ha “eliminado” tres embarcaciones venezolanas en total frente a las costas de Venezuela, vinculadas al presunto tráfico de drogas. El anuncio lo hizo ante reporteros en la Casa Blanca, antes de partir hacia una visita de Estado al Reino Unido.

Trump corrigió versiones previas y señaló que no fueron dos, sino tres las lanchas atacadas por fuerzas estadounidenses en el Caribe, en el marco de operaciones contra el narcotráfico. “Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, expresó al ser consultado sobre el mensaje dirigido al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tres ataques confirmados por Trump en el Caribe

El primer ataque se produjo el 2 de septiembre, cuando una lancha presuntamente usada por narcotraficantes fue destruida, causando la muerte de 11 personas, según el mandatario.

El segundo episodio fue revelado el lunes en Truth Social, donde Trump compartió un video que muestra una embarcación inmóvil en alta mar antes de explotar. En este caso, afirmó que murieron tres “narcoterroristas venezolanos”.

Este martes, el presidente estadounidense aseguró que hubo un tercer ataque, aunque el gobierno de Estados Unidos no proporcionó detalles sobre la ubicación ni la fecha exacta.

Maduro rechaza acusaciones y advierte respuesta

El presidente Nicolás Maduro calificó las operaciones como una “agresión militar en curso” contra Venezuela y afirmó que el país está facultado por el derecho internacional para responder.

Además, rechazó las acusaciones sobre el Cartel de los Soles, asegurando que son “mentiras” y que la cocaína con destino a Estados Unidos —el mayor consumidor mundial— circula sobre todo por el Pacífico y los puertos de Ecuador.

Tensión creciente en la región

Las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe mantienen en alerta la relación con Caracas, que insiste en que ejercerá su “derecho legítimo a defenderse” ante lo que considera una amenaza a su soberanía.