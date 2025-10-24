Trump sostiene que México está dirigido por los cárteles

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que México “está siendo liderado por los cárteles”, aunque reconoció a Claudia Sheinbaum como “una presidenta valiente”, a la que “respeta mucho”.

Durante un encuentro con medios, Trump aseguró que, pese al liderazgo de Sheinbaum, “los cárteles controlan gran parte del país” y que Estados Unidos tiene derecho a defenderse ante la violencia que —según él— proviene del crimen organizado mexicano.

“México tiene una gran presidenta, pero los cárteles mandan”

El mandatario estadounidense señaló que su gobierno analiza medidas para proteger la frontera y reducir el tráfico de drogas.