Trump sostiene que México está dirigido por los cárteles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que México “está siendo liderado por los cárteles”, aunque reconoció a Claudia Sheinbaum como “una presidenta valiente”, a la que “respeta mucho”.
Durante un encuentro con medios, Trump aseguró que, pese al liderazgo de Sheinbaum, “los cárteles controlan gran parte del país” y que Estados Unidos tiene derecho a defenderse ante la violencia que —según él— proviene del crimen organizado mexicano.
“México tiene una gran presidenta, pero los cárteles mandan”
El mandatario estadounidense señaló que su gobierno analiza medidas para proteger la frontera y reducir el tráfico de drogas.
“México tiene una tremenda presidenta, pero los cárteles mandan, y eso es un problema que afecta a ambos países”, afirmó.
“Vamos a matarlos”: Trump lanza mensaje a narcos
El presidente Trump aseguró que terminará con la vida de todos aquellos que introducen drogas a Estados Unidos, y afirmó planea informar al Congreso estadounidense sobre las operaciones contra los cárteles de la droga y que, aunque no necesitaba una declaración de guerra, las operaciones en tierra serían las siguientes.
“No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos… Ahora las drogas están entrando por tierra… ya sabes, la tierra va a ser la próxima”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.
Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques contra presuntos buques de narcotraficantes en el Caribe y el océano Pacífico desde principios de septiembre, matando a casi 40 personas.