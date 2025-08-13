Trump amenaza a Rusia con consecuencias “muy graves” si no detiene la guerra en Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Putin, Putin y Zelenski. Foto: AFP

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este miércoles a Rusia con “consecuencias muy graves” si su homólogo ruso Vladimir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania.

“Habrá consecuencias muy graves”, declaró el presidente estadounidense en una rueda de prensa, sin dar más detalles, cuando faltan dos días para una cumbre con Putin en Alaska.

Zelenski y líderes europeos presionan a Trump para lograr una tregua en Ucrania en su reunión con Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos instaron el miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, a presionar por un alto al fuego durante su encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, el viernes en Alaska.

La intensificación de la ofensiva rusa y la prescindencia de Zelenski en la cumbre en Anchorage han aumentado los temores de que Trump y Putin alcanzen un acuerdo que obligue a Ucrania a hacer concesiones dolorosas.

Las fuerzas rusas lograron el martes su mayor avance en 24 horas en más de un año, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]