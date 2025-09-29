Trump amenaza con arancel del 100% a películas extranjeras

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó este lunes 29 de septiembre su amenaza de imponer un arancel del 100 % a todas las películas producidas en el extranjero. A través de su red Truth Social, acusó a otros países de haber “robado” negocio a la industria cinematográfica estadounidense, comparándolo con “quitarle un dulce a un bebé”.

Las declaraciones llegan días después de que advirtiera sobre nuevos aranceles a medicamentos de marca, muebles y camiones pesados, medidas que, según dijo, podrían entrar en vigor esta misma semana.

Trump apunta contra la industria del cine

Trump criticó también al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien calificó de “débil e incompetente”, asegurando que su estado ha sido uno de los más afectados por la pérdida de fuerza de Hollywood. “Para resolver este problema de larga data, impondré un arancel del 100 % a todas y cada una de las películas que se hagan fuera de Estados Unidos”, escribió.

El mandatario no ofreció detalles ni fechas sobre cuándo se aplicarían estas tarifas. Su postura recuerda a lo dicho en mayo, cuando aseguró que la industria del cine estadounidense estaba “muriendo a gran velocidad” y que ya había autorizado al Departamento de Comercio a iniciar el proceso para establecer aranceles.

Hollywood, en cifras y crisis

La Motion Picture Association reporta que la industria del cine en Estados Unidos genera 2.3 millones de empleos y alcanzó 279 mil millones de dólares en ventas en 2022. Sin embargo, expertos advierten que el sector enfrenta una recuperación complicada tras la pandemia y las huelgas en Hollywood, que modificaron los hábitos de consumo hacia el streaming y alejaron a muchos del cine tradicional.

Por ahora no está claro si la amenaza de Trump incluiría también a las series de televisión, segmento que ha crecido en popularidad y rentabilidad en los últimos años.

Más amenazas comerciales de Trump

El jueves pasado, Trump adelantó que impondría aranceles de entre 25 % y 100 % a farmacéuticos, gabinetes de cocina, muebles tapizados y camiones pesados. En el caso de los medicamentos patentados, dijo que solo podrán evitar la tarifa si las compañías instalan plantas de fabricación dentro de Estados Unidos.

El presidente insistió en que sectores como el del mueble en Carolina del Norte han sido “arrasados” por la competencia de China y otros países, por lo que seguirá presionando para frenar las importaciones.