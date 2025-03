GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su enojo con el mandatario ruso, Vladimir Putin, tras sus declaraciones sobre el liderazgo de Volodimir Zelenski en Ucrania, según informó la cadena NBC.

En una entrevista con la periodista Kristen Welker, Trump afirmó que su molestia surgió cuando Putin comenzó a atacar la credibilidad de Zelenski y a insinuar que debería dejar el cargo.

Amenaza con nuevos aranceles

En respuesta, Trump advirtió que considera imponer “aranceles secundarios” al petróleo ruso si Rusia no colabora en un acuerdo para detener la guerra en Ucrania. Además, dijo que podría conversar con Putin en los próximos días para abordar el conflicto.

“Si Rusia y yo no somos capaces de lograr un acuerdo que detenga el derramamiento de sangre en Ucrania, y si me parece que es por culpa de Rusia, entonces impondría aranceles secundarios a todo el petróleo procedente de Rusia“, citó Welker en su programa “Meet The Press”.

Putin rechaza el alto al fuego

Mientras Trump busca poner fin al conflicto, Putin rechazó un plan de alto al fuego de 30 días impulsado por Estados Unidos y Ucrania. Además, el mandatario ruso sugirió que Zelenski debería dejar su cargo como parte de un posible proceso de paz.

Este pronunciamiento marca un cambio de tono en la relación de Trump con Rusia, luego de mantener una postura más moderada en sus declaraciones previas sobre el conflicto.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]