Trump amenaza con cortar fondos a Nueva York si gana Mamdani

GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes 29 de septiembre que retirará la financiación federal a Nueva York si el demócrata Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, gana las elecciones locales para la alcaldía.

A través de su red Truth Social, Trump aseguró que Mamdani “será una de las mejores cosas que le han pasado al Partido Republicano”, porque, de ganar, “tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia”.

Trump lanza advertencia contra Mamdani

El mandatario acusó al demócrata de prometer medidas “comunistas” imposibles de cumplir sin recursos de la Casa Blanca. “Recuerden, necesita mi dinero para cumplir con sus falsas promesas. No lo conseguirá. Esa ideología ha fracasado siempre, durante miles de años. Volverá a fracasar, y eso está garantizado”, escribió Trump en su mensaje.

La amenaza se produce a cinco semanas de los comicios, en un ambiente político ya alterado por la renuncia de Eric Adams a su campaña de reelección, debido a su baja popularidad y problemas de recaudación.

Crisis en la carrera por la alcaldía

Adams, alcalde electo en 2021 por el Partido Demócrata, buscaba la reelección como independiente tras perder las primarias ante Mamdani. Sin embargo, al no retirar su candidatura a tiempo, su nombre seguirá apareciendo en la papeleta, lo que podría dividir el voto.

Actualmente, las encuestas colocan a Mamdani con entre 15 y 20 puntos de ventaja sobre el exgobernador Andrew Cuomo, ahora candidato independiente y respaldado por Trump. En tercer lugar aparece el republicano Curtis Sliwa.

Una contienda marcada por tensiones

La amenaza de Trump añade presión a una contienda ya marcada por giros inesperados. Mamdani, una figura emergente en la política neoyorquina, enfrenta ataques directos desde la Casa Blanca, mientras sus rivales intentan aprovechar el retiro de Adams para sumar apoyo en la recta final.

Por ahora, no está claro cómo podría afectar la advertencia presidencial al voto en una ciudad tradicionalmente demócrata, pero con un electorado dividido tras meses de tensiones políticas.