Trump se pronunció tras sobrevuelo de aviones de Venezuela. Foto: AFP

El presidente Donald Trump advirtió este viernes que cualquier avión de Venezuela que represente un peligro para las fuerzas de Estados Unidos en el Caribe se expone a ser “derribado”.

La amenaza se produjo horas después de que cazas enviados por Caracas sobrevolaran un buque estadounidense en la zona, lo que el Pentágono calificó como “un movimiento altamente provocador”. La respuesta inmediata de Washington fue el envío de 10 cazas F-35 a Puerto Rico.

Trump endurece discurso contra Venezuela

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, dijo Trump tras firmar un decreto que rebautizó al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

El mandatario se dirigió a su nuevo secretario de Guerra, Pete Hegseth: “Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”.

Maduro llama al diálogo y moviliza al ejército

El presidente venezolano respondió en un acto con militares: “Con todo respeto le digo al señor presidente Trump: aquí Venezuela se respeta. Ninguna de las diferencias que tenemos puede llevar a un conflicto militar”.

Maduro aseguró que su país es “libre de producción de coca” y que combate el narcotráfico, aunque la ONU señala que Venezuela es una plataforma de distribución.

El mandatario movilizó a más de 340 mil efectivos del ejército y reservistas. Además, abrió el registro en la Milicia Bolivariana, compuesta por civiles. En Caracas se realizaron caravanas y manifestaciones de apoyo.

Marco Rubio advierte sobre carteles

La tensión coincidió con la gira del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en México y Ecuador.

En Quito, Rubio declaró que Washington no se detendrá y afirmó: “Los gobiernos aliados nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario”.

Rubio subrayó que la administración de Trump designó como narcoterroristas al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles, supuesta organización vinculada a Maduro.

