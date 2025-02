El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles, en conferencia de prensa, que podría firmar “hoy o mañana por la mañana” un decreto sobre “aranceles recíprocos”, una medida que busca gravar los productos de otros países al mismo nivel que éstos imponen a los bienes estadounidenses.

Hasta el momento, no se ha informado sobre a qué países afectaría esta medida; sin embargo, la política arancelaria ha sido un instrumento recurrente para Donald Trump, en su búsqueda por renegociar los términos comerciales de Estados Unidos con otros países.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó la decisión y afirmó que Trump está tomando “medidas audaces” para proteger las industrias de acero y aluminio de Estados Unidos.

PRESIDENT TRUMP: "We'll be signing reciprocal tariffs. The world has taken advantage of the United States for many years… As you know I just did something on steel and aluminum… Obama was very weak, and Biden was even weaker on steel."

