El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al político conservador Charlie Kirk fue detenido tras una intensa búsqueda.

“Alguien muy cercano a él lo entregó“, dijo Trump en entrevista con Fox News. Explicó que el presunto asesino fue convencido por “un hombre de fe” y luego se entregó a las autoridades.

“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.

El crimen de Charlie Kirk

Kirk, un político allegado a Trump e influencer republicano de 31 años, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University, en Orem.

Fundador de Turning Point, organización dirigida a jóvenes, tuvo un papel clave en la última campaña republicana. Su estilo confrontacional lo convirtió en figura influyente en los campus universitarios.

Investigación del FBI

El FBI y fuerzas locales anunciaron una rueda de prensa en Orem. Más de 20 agencias participaron en la investigación, con entrevistas a 200 personas y más de 7 mil pistas recabadas.

El jueves se difundieron imágenes del presunto tirador y un video donde aparecía huyendo. El FBI ofrecía una recompensa de 100 mil dólares por su captura.

El arma usada fue hallada en una zona boscosa de la supuesta ruta de escape.

Reacciones y consecuencias

Trump afirmó que Kirk abogaba contra la violencia y adelantó que le concederá la Medalla Presidencial de la Libertad.

El crimen fue condenado por todo el espectro político. Vigilias y plegarias se celebraron en universidades y plazas de Estados Unidos.

El cuerpo de Kirk fue trasladado a Phoenix en el avión del vicepresidente JD Vance, acompañado por su viuda, Erika Kirk.

Contexto de violencia política

El asesinato de Kirk se suma a una serie de ataques políticos en Estados Unidos:

Dos intentos de asesinato contra Trump en 2024

El homicidio de la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo

y su esposo El incendio de la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro

En 2022, un hombre intentó asesinar al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh

