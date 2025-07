Trump anuncia envío de misiles Patriot a Ucrania ante invasión de Rusia; Unión Europea los pagará

GENERANDO AUDIO...

Un lanzamisiles Patriot estadounidense en Taiwán. Foto: AFP/Archivo

El presidente Donald Trump anunció este domingo que Estados Unidos enviará sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania para apoyar los combates contra la invasión de Rusia, aunque afirmó que la Unión Europea (UE) “pagará por ellos”.

“Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea está pagando por ello. Nosotros no estamos pagando por nada, pero vamos a enviarlos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots”, declaró Trump, mientras la transacción se concretará este lunes cuando reciba al jefe de la OTAN, Mark Rutte.

Los Patriot se consideran uno de los principales sistemas de defensa antibalísticos del Ejército de Estados Unidos, pues sirven para interceptar ataques lanzados por los adversarios por tierra y aire.

Trump había adelantado el jueves que alcanzó un acuerdo para enviar armas a la OTAN para que la organización las mande después a Ucrania y que la Alianza Atlántica “pague 100 %” por ellas, por lo que se espera que sea punto central de su conversación con Rutte, quien estará este lunes y martes en Washington.

Trump alega que EE. UU. es el que más ha ayudado más a Ucrania

“Vamos a tener una reunión con el secretario general (de la OTAN), viene mañana, pero básicamente vamos a enviarle varias piezas de equipo militar muy sofisticado. Van a pagarnos 100 % por ello y esa es la manera en la que lo queremos”, expresó.

Asimismo, el mandatario sostuvo que Estados Unidos ha dado 350 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, mientras que Europa solo ha proporcionado 100 mil millones de dólares ante la invasión rusa.

“Les enviaremos los Patriot, que necesitan desesperadamente”, dijo Trump sin especificar cuántas unidades se enviarán. Dos semanas atrás, Washington había dicho que suspendería la entrega de armas a Kiev.

“Les enviaremos misiles Patriot, que necesitan desesperadamente, porque Putin sorprendió a mucha gente. Habla con amabilidad y luego bombardea a todos por la noche. Pero hay un pequeño problema. No me gusta”, declaró Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington.

Rusia destruye lanzamisiles Patriot

Mientras que, a la par del anuncio, este domingo Rusia aseguró haber destruido dos lanzadores de misiles Patriot, así como una estación de radar en Ucrania, durante ataques aéreos contra instalaciones militar-industriales, a la vez que Ucrania reportó ataques concentrados en dirección a Pokrovsk.

Según el informe diario del Ministerio de Defensa de Rusia, sus tropas tomaron el control de dos asentamientos en la región de Donetsk, al tiempo que atacaban instalaciones de la industria de defensa ucraniana, centros de entrenamiento de operadores de drones y puntos de despliegue temporal.

Rusia también interceptó nueve bombas aéreas y 215 drones.

Por su parte, el Estado Mayor General de Ucrania reconoció combates intensos a lo largo de las líneas del frente, con 97 enfrentamientos registrados hasta la tarde del domingo.

La dirección de Pokrovsk siguió siendo la zona de conflicto más activa, donde las fuerzas ucranianas aseguraron haber repelido múltiples ataques rusos.

¿Batería de sanciones a Moscú?

Por otro lado, Trump reiteró que este lunes habrá un anuncio sobre Rusia tras semanas de expresar su frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, por su negativa a aceptar una tregua y detener los bombardeos sobre territorio ucraniano, aunque no detalló posibles sanciones.

El senador republicano Lindsay Graham, uno de los más cercanos a Trump, adelantó este domingo que esto podría involucrar un paquete de sanciones a Rusia, pues él impulsa una legislación apoyada también por los demócratas, que permitiría a Trump imponer castigos como un arancel del 500 % a los países que ayuden a la ofensiva de Rusia y el embargo de bienes.

El presidente estadounidense está cada vez más desencantado con Putin debido a que el líder ruso se ha resistido a los intentos de Trump de negociar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy ha solicitado mayor capacidad defensiva para defenderse de la avalancha diaria de misiles y drones rusos.