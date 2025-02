El gobierno del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, creará un registro para los migrantes ilegales que se encuentran dentro del país, su omisión en el registro podría ser causa de sanciones o multas.

El pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que, traducida al español, se puede considerar una orden ejecutiva de Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión (Protecting the American People Against Invasion).

Esta ordena al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. garantizar que los extranjeros cumplieran con su deber de registrarse ante el Gobierno, según la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) (8 USC 1302).

Salvo algunas excepciones: se estipula que todos los extranjeros de 14 años o más, a quienes no se les han tomado las huellas dactilares ni tampoco se les registró al solicitar una visa estadounidense y que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más, deben solicitar el registro y la toma de huellas dactilares.

Subrayan que también los hijos menores de 14 años también deben registrarse y que, durante los 30 días luego de haber cumplido los 14 años, deberán solicitar una reinscripción.

Una vez que los migrantes se hayan registrado y se hayan presentado para la toma de huellas dactilares, la DHS emitirá una evidencia del registro, ésta deberán portarla todos los extranjeros ilegales mayores de 18 años en todo momento.

In support of executive order, Protecting the American People Against Invasion, @DHSgov requires all aliens to register with USCIS. Failure to comply will result in criminal and civil penalties, up to and including prosecution and fines.

