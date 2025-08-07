Trump anuncia arancel del 100% a chips y semiconductores importados

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles su intención de nuevos aranceles del 100% sobre chips y semiconductores importados, como parte de una estrategia para reforzar la producción nacional de tecnología avanzada.

Arancel del 100% a chips y semiconductores importados

Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente Trump confirmó su intensión del 100% de aranceles ante varios periodistas y destacó que las empresas estarán exentas del pago arancelario si hacen su proceso de fabricación en Estados Unidos.

“Así que arancel del 100% para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos. Pero si te has comprometido a fabricar (en Estados Unidos), o si estás en proceso de fabricar (en Estados Unidos), como muchos, no hay arancel”, dijo Trump.

¿Cuándo entran en vigor los aranceles?

Aunque el presidente no precisó la fecha de implementación, dejó claro que el nuevo arancel se aplicará a todos los chips que no se produzcan en territorio estadounidense, sin importar su origen.

Este anuncio representa un giro más en la política comercial de Trump, quien ya ha impuesto aranceles a productos de países como China, México, Brasil e India.

Las decisiones arancelarias de Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha impuesto aranceles a varios países. La política arancelaria iniciada por Trump ha causado diversas reacciones a nivel mundial y ha llevado a mesas de negociación a las naciones para evitar los altos porcentajes con los que amenaza el presidente estadounidense.

México no ha quedado fuera de la política del presidente, quien utilizó el impuesto como presión para el control de drogas, especialmente fentanilo, hacia Estados Unidos.

La Unión Europea también tuvo una mesa de negociación con Trump para evitar un impacto a la economía. En la lista también se coloca Brasil, al que amenazó con el 50% de aranceles.