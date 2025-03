GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no dará marcha atrás en los aranceles aplicados a productos como aluminio, acero y automóviles. En medio de la guerra comercial con Canadá, México, China y Europa, Trump enfatizó su postura en declaraciones a periodistas.

“No cederé en absoluto”, afirma Trump

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de modificar su política arancelaria, Trump respondió de manera contundente. “Nos han timado durante años y no nos van a timar más. No, no voy a ceder en absoluto, ni en el aluminio, ni en el acero, ni en los automóviles”, señaló.

Tensiones comerciales con Canadá, México, China y Europa

Las medidas arancelarias implementadas por Estados Unidos han generado tensiones con socios comerciales como Canadá, México, China y Europa. Estos países han manifestado su preocupación por el impacto económico de las tarifas impuestas por el gobierno estadounidense.

Trump amenaza con aplicar aranceles de 200% al champán y vinos de la UE

Estados Unidos impone desde el martes un recargo del 25% al acero y al aluminio que entran al país, lo que ha provocado represalias de varios países y de la UE.

Canadá anunció el jueves haber presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Argumenta que los aranceles contradicen “las obligaciones de Estados Unidos” en materia de comercio internacional.

Los exportadores franceses de vinos y licores reaccionaron diciendo que están “hartos de ser sacrificados sistemáticamente” por temas que les son ajenos y que esperan que “la Comisión Europea muestre algo de realismo”.

El ministro de Comercio Exterior francés, Laurent Saint-Martin, aseguró que Francia sigue “decidida a responder” y lamentó “la guerra comercial que (Donald Trump) ha elegido emprender”.

El anuncio de la Comisión Europea de imponer aranceles de represalia “fuertes pero proporcionados” a una serie de productos importados de Estados Unidos preocupa a los productores de licores.

Quieren que la UE y Estados Unidos dejen al sector “fuera de sus disputas”. La Casa Blanca ha hecho oídos sordos a sus peticiones.

Europa al abrigo hasta ahora

Un acuerdo transatlántico de 1997 eliminó las barreras aduaneras entre Washington y Bruselas. Esto ha permitido, según el grupo, un crecimiento del comercio del 450% hasta 2018, cuando la anterior administración Trump lanzó su primera guerra comercial.

Estados Unidos representa el mayor mercado internacional de las bebidas alcohólicas.

Las ventas francesas progresaron un 5% en 2024, alcanzando los 3 mil 800 millones de euros, en particular con las exportaciones de vino y coñac, según la Federación Francesa de Exportadores de Vinos y Espirituosos.

La gran mayoría de las bebidas alcohólicas procedentes de Europa entran a Estados Unidos libres de impuestos, y se aplica sólo el 2% a los vinos espumosos, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En 2024 los licores sufrieron no obstante las consecuencias de una investigación antidumping emprendida por China contra los aguardientes producidos en la UE, incluidos el coñac y el armagnac.

Estas represalias comerciales provocaron una caída del 25% en las exportaciones a China, Hong Kong y Singapur.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense ha utilizado los aranceles como herramienta de presión para obtener acuerdos, como medio para proteger algunos sectores industriales y como fuente de ingresos fiscales para el gobierno federal.

Hasta ahora, Canadá, México y China, los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, han sido los objetivos de Trump.

El republicano impuso un arancel del 25% a los productos canadienses y mexicanos, con exenciones hasta el 2 de abril a los productos contemplados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

Los bienes chinos están gravados con un 20% adicional a los aranceles que ya pagaban antes de que comenzara el segundo mandato de Trump.

Aunque ha amenazado con atacar el comercio entre Europa y Estados Unidos, el republicano por el momento no ha tomado ninguna medida contra los productos europeos.

Pensaba hacerlo el 2 de abril con los llamados aranceles “recíprocos”. La idea es gravar los productos de un país cuando entran en Estados Unidos al mismo nivel que ese Estado aplica en aduana a los bienes estadounidenses.