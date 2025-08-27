Trump arremete contra George Soros y su hijo: pide acusarlos bajo Ley RICO

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó este viernes un fuerte mensaje contra George Soros y su hijo, a quienes acusó de respaldar protestas violentas en distintas ciudades del país.

A través de su cuenta oficial en su red social Truth, Trump escribió:

“George Soros y su maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser acusados de la Ley RICO por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo Estados Unidos. No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando a Estados Unidos, sin darle siquiera la oportunidad de respirar y ser libre. ¡Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país! Eso incluye a sus amigos desquiciados de la Costa Oeste. ¡Cuidado, los estamos vigilando! ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

El mandatario federal insistió en que no permitirá que continúe el daño al país, al tiempo que señaló directamente a Soros y a quienes, dijo, forman parte de su círculo de influencia.

La Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es una legislación federal en Estados Unidos diseñada para combatir el crimen organizado, mediante la cual se pueden presentar cargos por actividades delictivas en grupo.

Este mensaje de Trump se suma a sus reiteradas críticas contra Soros, a quien acusa de financiar causas progresistas y respaldar movimientos de izquierda en Estados Unidos y el extranjero.

¿Quién es George Soros?

Según la página de su fundación, George Soros es un inversionista y filántropo nacido en Hungría en 1930. Durante la ocupación nazi, sobrevivió junto con su familia ocultando su identidad judía y ayudando a otros en la misma situación.

Tras emigrar a Londres y estudiar en la London School of Economics, se trasladó a Estados Unidos en 1956, donde construyó una de las fortunas más grandes en el mundo financiero. En 1970 fundó su propio hedge fund, consolidándose como uno de los inversionistas más exitosos de la historia.

Con el tiempo, Soros destinó gran parte de su riqueza a la filantropía. En 1984 inició lo que más tarde se convertiría en la Open Society Foundations, una red global que promueve la democracia, los derechos humanos, la equidad y la justicia social.

Su apoyo ha incluido becas para estudiantes en Sudáfrica durante el apartheid, la creación de la Central European University, el impulso a movimientos por la legalización de la marihuana y la defensa del matrimonio igualitario.

En 2017, transfirió 18 mil millones de dólares a sus fundaciones, acumulando más de 32 mil millones en donaciones a lo largo de su vida. En 2025, el presidente Joe Biden le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto reconocimiento civil en EE. UU., por su labor en favor de la democracia y los derechos humanos.

