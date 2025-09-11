GENERANDO AUDIO...

Trump ordenó banderas a media asta hasta el domingo. AFP

El presidente estadounidense Donald Trump acusó a la retórica de la izquierda radical de haber contribuido al asesinato de uno de sus aliados políticos, el influencer Charlie Kirk, a quien calificó de “mártir de la verdad”.

“Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”, dijo Trump horas después del ataque en un video publicado en su plataforma Truth Social.

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato”, añadió.

El mandatario prometió que su gobierno “encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan”.

Kirk, de 31 años, una reconocida figura de la juventud de derecha, falleció luego de recibir un disparo durante un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país.

Según el FBI, un sospechoso fue arrestado y liberado más tarde. La búsqueda del atacante continúa y los motivos del atentado siguen siendo desconocidos.

La tragedia fue captada por varios videos que en segundos inundaron las redes sociales. En ellos se muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

“El Grande, e incluso legendario Charlie Kirk está muerto”, anunció Trump en su red Truth Social.

“Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie”, agregó.

Trump ordenó que las banderas fueran izadas a media asta en los edificios del gobierno federal hasta el domingo.