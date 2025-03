Trump arremete contra Trudeau: lo acusa de no frenar fentanilo y usar aranceles para permanecer en el poder

GENERANDO AUDIO...

Trump arremete contra Trudeau. Foto: AFP

Las medidas de Canadá para detener el tráfico de fentanilo “no son lo suficientemente buenas”, dijo este miércoles Donald Trump en una llamada telefónica con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para discutir los aranceles que Estados Unidos impuso a su vecino del norte.

El primer ministro Trudeau ha asegurado que menos del 1% del fentanilo y de los inmigrantes que entran sin visa en Estados Unidos atraviesan la frontera canadiense. Trump pone en duda este porcentaje, pero aseguró que la conversación terminó siendo “bastante amistosa”.

Trump acusa a Trudeau de utilizar la disputa arancelaria para “permanecer en el poder”

Donald Trump también acusó este miércoles al primer ministro canadiense de utilizar la disputa arancelaria para “permanecer en el poder”, tras la conversación telefónica entre ambos dirigentes.

“No pudo decirme cuándo se celebrarán elecciones canadienses, lo que me intrigó, como si me preguntara qué estaba pasando aquí. Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este asunto para permanecer en el poder”, declaró Trump en su red Truth Social.

Trudeau, quien anunció su renuncia en enero, dejará el cargo días después de que se elija a un sucesor este fin de semana.

