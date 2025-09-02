GENERANDO AUDIO...

Putin y Trump en Alaska durante la cumbre sobre Ucrania. Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que está “muy decepcionado” de su homólogo ruso, Vladimir Putin, por no avanzar en un acuerdo de paz sobre Ucrania tras la reciente cumbre que ambos sostuvieron en Alaska.

“Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo. Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado”, afirmó el mandatario estadounidense en entrevista con la emisora de radio de Scott Jennings.

Trump recordó que su administración dio a Rusia un plazo de dos semanas para lograr avances hacia la paz en Ucrania, el cual vence a finales de esta semana. Sin embargo, evitó precisar qué consecuencias enfrentaría Moscú si no hay resultados.

El republicano insistió en que su objetivo es alcanzar un acuerdo pronto, aunque reconoció que Putin ha mostrado resistencia tras la reunión bilateral celebrada en Alaska.

Sobre el acercamiento Rusia–China

Al ser cuestionado sobre la reunión entre Putin y Xi Jinping en Pekín, antes de un desfile militar, Trump descartó preocupación por un posible eje entre ambos países.

“No estoy en absoluto preocupado”, dijo. “Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros; créame, sería lo peor que podrían hacer”.

El plazo que Trump impuso a Rusia para alcanzar un acuerdo de paz concluye en los próximos días. El presidente estadounidense no adelantó medidas concretas, pero aseguró que la presión sobre Moscú se mantendrá.

