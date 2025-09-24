Trump acusa a la “izquierda radical” de incitar violencia contra ICE tras ataque en Texas

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Donald Trump acusó a los “demócratas de izquierda radical” de incitar a la “violencia” contra la policía migratoria (ICE) después de un ataque contra un centro de detención en Texas que se saldó con dos muertos y un herido.

A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque fue producto de la “constante demonización” de los elementos de seguridad.

“Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas de izquierda radical, que llaman a desmantelar ICE y tratan a los agentes de ICE de ‘nazis'”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Las declaraciones de Trump se sumaron a las de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dijo que “estos horrendos asesinatos deben servir como una llamada de atención a la extrema izquierda: su discurso sobre el ICE tiene consecuencias”.

“Comparar el ICE con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias”, afirmó Noem.

El ataque a instalaciones del ICE

Un francotirador abrió fuego contra un centro de detención de migrantes en Texas, sur de Estados Unidos, para luego suicidarse, confirmaron las autoridades estadounidenses. Producto de ataque, una persona murió y otras dos resultaron heridas.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el francotirador comenzó a disparar desde azotea cercana.

“El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida, donde las víctimas fueron baleadas… Tres detenidos recibieron disparos. Uno falleció y otros dos se encuentran en estado crítico. El tirador fue encontrado [muerto] con una herida de arma de fuego autoinfligida”, informó Departamento de Seguridad Nacional.

Por su parte, el agente especial del FBI, Joe Rothrock, declaró en una conferencia de prensa que el tiroteo se estaba investigando como un “acto de violencia dirigida”.