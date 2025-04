Trump califica a Sheinbaum de “elegante y fantástica”, pero anuncia que plantas automotrices se construirán en EE.UU. y no en México

El presidente Donald Trump calificó a su homóloga Claudia Sheinbaum como una mujer “elegante y fantástica”. Sin embargo, ante su política arancelaria, el líder de la Casa Blanca señaló que las plantas automotrices que se iban a construir en México ahora se mudarán a Estados Unidos.

"Yo no quiero lastimar a México. Me gusta México, creo que su nueva presidenta es una mujer fantástica. Hemos sostenido muchas pláticas. Ella es muy elegante, una persona fantástica. Ella ha sido muy agradable, muy agradable, pero no quiero lastimarlos", aseguró Donald Trump… pic.twitter.com/unjcBhAz3j