Trump castiga con arancel de 25% a camiones desde noviembre

Impone Trump aranceles a camiones pesados. Foto: Getty Images

Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos aplicará un arancel del 25 % a todos los camiones importados a partir del 1 de noviembre, según informó en su red social Truth Social. La medida, que el gobierno calificó como una cuestión de “seguridad nacional”, busca fortalecer a los fabricantes estadounidenses como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks.

El anuncio se suma a una serie de decisiones proteccionistas impulsadas por el presidente desde su regreso a la Casa Blanca en enero, con el fin de reactivar la producción nacional y reducir la dependencia del extranjero.

Los camiones y el T-MEC

De acuerdo con la Casa Blanca, el nuevo arancel pretende “proteger empleos y la competitividad” del sector automotriz estadounidense.

Sin embargo, la medida genera incertidumbre, especialmente con México, principal proveedor de camiones para Estados Unidos, y con los países del T-MEC y la Unión Europea, que mantienen acuerdos comerciales vigentes.

No obstante, no está claro cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de dichos países.

El mandatario ya había adelantado el 26 de septiembre su intención de aplicar impuestos aduaneros a otros productos, como medicamentos y muebles, dentro de un plan más amplio de restricciones al comercio exterior.

Corte Suprema revisará la legalidad de los nuevos aranceles

Expertos en derecho comercial señalan que, a diferencia de los aranceles por sectores, las tarifas aduaneras por país podrían ser inconstitucionales. La Corte Suprema de Estados Unidos deberá pronunciarse sobre el tema a principios de noviembre, luego de que un tribunal federal cuestionara su legalidad.



Por ahora, no está claro cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de Canadá, México y otros socios comerciales, lo que podría abrir un nuevo capítulo en las tensiones comerciales de Estados Unidos con sus aliados.