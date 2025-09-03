Trump confirma diálogo con Zelenski tras cumbre europea

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que este jueves tendrá una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la cumbre de París sobre las garantías de seguridad para Ucrania.

“Voy a conversar con él en breve y averiguaré con certeza qué vamos a hacer”, declaró Trump a un periodista de la AFP desde el Despacho Oval, donde se reunió con el presidente polaco, Karol Nawrocki.

La llamada con Trump está programada para las 12:00 horas (GMT), al cierre de la cumbre que reúne a líderes europeos en París, entre ellos Zelenski. Otros mandatarios participarán de manera virtual.

Una hora después, los jefes de Estado ofrecerán una conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo para dar detalles sobre los acuerdos alcanzados.

Trump advierte a Rusia

El mandatario estadounidense insinuó que podría aplicar nuevas sanciones contra Rusia si no se alcanza un acuerdo de paz en los próximos días.

“Sea cual sea su decisión, estaremos contentos o descontentos. Y si estamos descontentos, ocurrirán cosas”, dijo Trump en su encuentro con el presidente de Polonia.

Trump ya había planteado en agosto la posibilidad de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, aunque sin detallar cómo se aplicarían. También ha intentado impulsar un encuentro directo entre Putin y Zelenski, algo que hasta ahora no ha prosperado.

