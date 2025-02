Trump confirma llamadas con Putin para frenar la guerra en Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Ambos mandatarios buscan el cese de muertes. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que ha mantenido un diálogo directo con el mandatario ruso Vladimir Putin, con el objetivo de poner fin al conflicto en Ucrania. Sin embargo, el Kremlin ha respondido con cautela, indicando que no puede confirmar ni desmentir la información. Así lo expresó Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, quien destacó la dificultad de verificar todos los contactos diplomáticos dados los múltiples intercambios que ocurren regularmente.

En una entrevista exclusiva con The New York Post el pasado viernes 7 de febrero, Trump afirmó que había hablado por teléfono con Putin sobre la necesidad de terminar la guerra. Aunque no detalló cuántas veces se habían producido estas conversaciones desde su regreso a la presidencia, Trump mencionó que “a Putin le importan” las consecuencias humanitarias del conflicto. “Quiere que la gente deje de morir”, agregó el presidente estadounidense, subrayando la urgencia de buscar una solución.

Gobierno de Putin no da veracidad a discurso de Trump sobre cese de guerra de Ucrania

El Kremlin, por su parte, no ha querido dar detalles sobre el supuesto diálogo. Peskov comentó que, debido a la “multiplicidad de comunicaciones” que se generan entre ambas naciones, no puede asegurar la veracidad de los dichos de Trump. “No puedo confirmarlo ni desmentirlo”, afirmó el portavoz en declaraciones a la agencia TASS.

La incertidumbre sobre la veracidad de estos intercambios plantea interrogantes sobre la dirección de las relaciones internacionales en un momento crucial para la guerra en Ucrania, que ha dejado miles de víctimas.