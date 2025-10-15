GENERANDO AUDIO...

Trump afirmó que considera ataques en tierra de Venezuela. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, intensificando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Además, indicó que considera la opción de ataques en tierra contra cárteles de narcotráfico tras mortales acciones en altamar.

“Ciertamente, estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump desde el Despacho Oval al ser cuestionado sobre nuevas intervenciones.

El mandatario defendió las acciones, citando el ingreso irregular de personas y grandes cantidades de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Sin embargo, evitó responder sobre si la CIA tendría autoridad para ejecutar a Maduro directamente.

Operaciones encubiertas y ataques en altamar

El mandatario estadounidense confirmó que la CIA cumple misiones encubiertas en Venezuela, como había informado el New York Times, aunque no detalló el alcance de las acciones. Respecto a la posibilidad de acciones contra Maduro, dijo:

“Es ridículo hacerme esa pregunta… pero ¿no sería ridículo que yo la responda?”

El martes, EE. UU. atacó una supuesta lancha con drogas procedente de Venezuela, resultando en la muerte de seis “narcoterroristas”. Hasta el momento, al menos 27 personas han fallecido en estos ataques en aguas internacionales.

Controversia legal por acciones de Trump en altamar

Expertos cuestionan la legalidad de los ataques, ya que implican uso de fuerza letal contra sospechosos sin detención ni interrogatorio. La oposición demócrata en el Congreso exige explicaciones y transparencia sobre las operaciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que algunos de los muertos son de nacionalidad colombiana, generando tensión diplomática. Trump aseguró que “Venezuela está sintiendo presión“, aunque no especificó detalles sobre futuros operativos.

