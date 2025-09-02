GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Estados Unidos informó sobre el primer resultado de su operativo militar contra el narcotráfico en aguas del Caribe. El presidente Donald Trump declaró desde la Casa Blanca que fuerzas estadounidenses dispararon contra un barco que transportaba droga desde Venezuela.

“Acabamos de disparar a un barco cargado de droga en los últimos minutos… y hay más de donde vino eso… Estos salieron de Venezuela”, dijo Trump.

De manera paralela, el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en su cuenta de X que el ataque fue contra un barco operado por una organización considerada narcoterrorista:

“Nuestro presidente acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”, publicó.

Respuesta de Venezuela

El anuncio llega un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro advirtiera en la Celac que tropas “entrenadas” de Estados Unidos están “listas y preparadas para invadir” su territorio.

Caracas pidió a los países miembros exigir el retiro inmediato de militares y embarcaciones estadounidenses, que asegura están desplegados cerca de sus costas.

En los últimos días, Washington movilizó más de 4 mil efectivos, incluidos unos 2 mil marines, además de barcos, aviones y lanzamisiles para patrullar el Caribe.

El operativo busca frenar a los carteles del narcotráfico y, al mismo tiempo, aumenta la presión sobre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sobre quien Estados Unidos duplicó la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

