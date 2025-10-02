GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico, aseguró el presidente Donald Trump en una carta enviada por el Pentágono al Congreso como justificación legal de las operaciones militares desplegadas recientemente en el Caribe.

El documento, revelado por The New York Times y confirmado por la AFP, respalda el despliegue de buques de guerra frente a las costas de Venezuela a finales de agosto, en el que se destruyeron cuatro embarcaciones atribuidas a presuntos narcotraficantes. Según la versión de Trump, en los operativos murieron al menos 17 personas.

La misiva explica que la decisión busca amparar jurídicamente la intervención de Washington, ya que la Constitución de Estados Unidos establece que sólo el Congreso puede declarar formalmente una guerra.

El Pentágono argumentó que los cárteles se han convertido en organizaciones “más armadas, mejor organizadas y violentas”, responsables de causar “la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año”.

“En respuesta, sobre la base del efecto acumulado de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y países amigos, el presidente ha determinado que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, destaca la carta enviada al Congreso

La carta agrega que Trump ordenó al Departamento de Defensa actuar conforme al derecho internacional de los conflictos armados y destacó que el republicano “aprecia el apoyo del Congreso en estas acciones”.

La declaración ocurre en un contexto de alta tensión con Venezuela. Washington acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico hacia Estados Unidos, lo que Caracas rechaza de manera tajante.

En reacción al despliegue naval estadounidense, el Gobierno venezolano calificó la medida como una “amenaza militar”, respondió con ejercicios militares y movilizó a reservistas y milicias.

El ministro de Defensa de Venezuela denunció, además, el sobrevuelo de cinco aviones de combate de EE.UU. cerca de las costas del país.