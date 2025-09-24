GENERANDO AUDIO...

Trump aseveró que Kimmel es “otro brazo del DNC” Foto: Afp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el regreso este martes del programa del humorista Jimmy Kimmel, luego de que estuvo suspendido unos días debido a presiones sobre los canales de TV que lo transmiten.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump acusó a la cadena ABC de “favorecer 99% a la BASURA demócrata” y aseveró que Kimmel es “otro brazo del DNC”, en referencia al Comité Nacional Demócrata.

Trump acusa a ABC de apoyo ilegal a demócratas

En su mensaje, el expresidente afirmó que mantenerlo en pantalla podría considerarse una “contribución ilegal de campaña”. Según Trump, esto representa un trato parcial de la televisora hacia el Partido Demócrata.

“Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares”, escribió el mandatario republicano.

Críticas a la comedia de Kimmel

Trump también cuestionó el estilo humorístico del conductor al decir que “no es gracioso” y que sus bajos niveles de audiencia deberían ser suficientes para no renovarle contrato. Cerró su publicación con una frase contundente: “Dejen que Jimmy Kimmel se pudra en sus malos ratings”.

La polémica entre ambos no es nueva, pues Kimmel ha sido uno de los comediantes más críticos del mandatario en sus monólogos nocturnos, lo que ha derivado en constantes ataques de Trump en redes sociales.