Foto: Reuters

Los aranceles de Estados Unidos a India entraron en vigor este miércoles 27 de agosto, pasando del 25 al 50%, en una decisión del presidente Donald Trump para castigar a Nueva Delhi por seguir comprando petróleo ruso en medio de la guerra en Ucrania.

De acuerdo con datos oficiales, India es el segundo mayor comprador de crudo ruso, después de China, y según Trump, esas compras ayudan a financiar la invasión de Moscú a Ucrania.

El gobierno indio calificó la medida de EE. UU. como “injusta e irrazonable”, mientras su gremio de exportadores alertó sobre la pérdida de empleos por la cancelación de pedidos en sectores como textiles, mariscos y joyería. Países como Bangladés y Vietnam ya aprovecharon la situación para quedarse con parte del mercado.

En 2024, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones indias, con envíos por 87 mil 300 millones de dólares; por lo que sí es un golpe muy duro para el país.

Reacciones en Washington y Nueva Delhi ante aranceles

Pese al golpe, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó que Trump mantiene una buena relación con el primer ministro indio, Narendra Modi, y confió en alcanzar un acuerdo.

Por su parte, Modi prometió bajar la carga tributaria para amortiguar el impacto económico y mantener el empleo en sectores exportadores.

Aunque los nuevos gravámenes afectan a gran parte del comercio, quedaron exentos productos clave como teléfonos inteligentes, farmacéuticos, semiconductores, acero y aluminio.

Analistas advierten que un arancel del 50% equivale casi a un embargo comercial, lo que podría deteriorar aún más la relación entre ambos países.

