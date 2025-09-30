GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, en reunión con altos mandos militares. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que concede a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su plan de paz para Gaza, el cual contempla el desarme total del movimiento y su exclusión de futuros roles en el gobierno.

“Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días”, dijo Trump a periodistas al ser cuestionado sobre plazos. “Hamás aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste”, señaló.

Trump fija ultimátum a Hamás sobre desarme en Gaza

El mandatario explicó que, en caso de rechazo, Hamás “lo pagará con el infierno”. Recordó que el lunes alcanzó un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en torno a un documento de 20 puntos que establece las condiciones de un eventual acuerdo de paz en Gaza.

“Tenemos a casi todo el mundo a bordo”, afirmó Trump, al mencionar la reacción positiva de países árabes y europeos hacia su iniciativa.

“Espero que firmen por su propio bien”, agregó en referencia a Hamás.

Trump menciona de nuevo el Nobel de la Paz: si no gana, será “un insulto” para EE. UU.

En paralelo, Trump sostuvo que sería un “insulto” para Estados Unidos que no se le conceda el Premio Nobel de la Paz por su papel en negociaciones y en lo que calificó como resolución de varios conflictos.

“¿Recibirás el Premio Nobel?”, se preguntó a sí mismo. Luego respondió: “Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada”.

“No recibirlo sería un gran insulto para nuestro país”, añadió Trump en una reunión con altos mandos militares de su administración.

Trump anuncia vigilancia terrestre de droga en el Caribe

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también anunció en un encuentro con periodistas, previo a la reunión con militares, que el país va a vigilar el paso de droga vía terrestre en América Latina, tras confirmar cuatro ataques contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe.

“Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela”, declaró Trump antes de una reunión con la cúpula de las fuerzas armadas en las afueras de Washington.

Estados Unidos destruye lanchas con droga en el Caribe

De acuerdo con el propio Trump, las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe destruyeron cuatro lanchas que supuestamente transportaban droga. “Hemos destruido cuatro”, dijo ante altos mandos militares.

El Pentágono informó que los dos primeros ataques dejaron 11 y tres muertos, respectivamente. Trump mencionó un “tercer ataque” del cual no había imágenes, y posteriormente se confirmó un cuarto, con tres muertos. El saldo provisional sería de 17 personas muertas, todas presuntamente narcotraficantes, según la versión de Estados Unidos.

“Teníamos muchas drogas que entraban por el mar”, dijo Trump, y agregó que actualmente “ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada”.

Trump advierte vigilancia contra carteles

“Ahora vamos a vigilar a los carteles”, afirmó Trump. “Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra”, añadió sin dar más detalles.

Según la administración estadounidense, estos ataques representan una escalada respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que solían realizar los barcos de la Guardia Costera, en coordinación con fuerzas de países de la región.

Despliegue militar en el Caribe

El operativo de Estados Unidos incluye el despliegue de ocho destructores con miles de marines, así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico. “Es fabuloso lo que puede hacer la fuerza”, expresó Trump ante los militares.

El gobierno de Caracas ha cuestionado el despliegue y movilizó a su ejército y a milicias populares ante cualquier eventualidad.

