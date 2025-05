GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la decisión de su administración de impedir la inscripción de estudiantes extranjeros en Harvard, después de que un tribunal federal suspendiera la medida calificada como ilegal por la universidad.

Trump quiere datos de estudiantes extranjeros de Harvard

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense cuestionó el origen internacional de una parte importante del alumnado y pidió mayor transparencia por parte de la institución.

Foto: Captura de pantalla.

“¿Por qué Harvard no dice que casi el 31% de sus estudiantes provienen del extranjero, y sin embargo, esos países, algunos nada amigos de Estados Unidos, no aportan nada a la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo? ¡Nadie nos lo dijo! Queremos saber quiénes son esos estudiantes extranjeros, una petición razonable, ya que le damos a Harvard miles de millones de dólares, pero Harvard no es muy comunicativa. Queremos esos nombres y países. ¡Harvard tiene 52 millones de dólares, úsenlos y dejen de pedirle al Gobierno Federal que les siga dando dinero!”, se lee en la publicación.

Veto a estudiantes extranjeros en Harvard: decisión del gobierno de Trump

El pasado jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó la autorización de la Universidad de Harvard para matricular a estudiantes internacionales, afectando potencialmente el futuro académico de miles de alumnos y el financiamiento que estos generan para la institución.

Noem había advertido previamente que se exigirían registros relacionados con presuntas “actividades ilegales y violentas” de titulares de visas estudiantiles.

La medida forma parte de un conjunto de acciones del gobierno contra instituciones educativas por temas como el antisemitismo y los programas de diversidad.

Tribunal suspende veto del gobierno a estudiantes extranjeros

En respuesta, Harvard presentó una demanda ante el tribunal federal de Massachusetts. El viernes, la jueza Allison Burroughs prohibió temporalmente que la administración Trump implemente la revocación del certificado SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio), necesario para recibir estudiantes del extranjero.

La decisión judicial se mantendrá hasta una audiencia preliminar programada para el 29 de mayo. Actualmente, más de una cuarta parte del alumnado de Harvard proviene de otros países.

Presión sobre Harvard y su financiamiento federal

La administración estadounidense también ha condicionado el financiamiento público a Harvard, vinculando su continuidad a reformas en admisiones y contrataciones.

La Casa Blanca advirtió que podría revisar hasta 9 mil millones de dólares en fondos federales, incluyendo una congelación ya aplicada de 2 mil 200 millones en subvenciones y 60 millones en contratos oficiales. Además, se ordenó la deportación de una investigadora de la Facultad de Medicina de la universidad.

