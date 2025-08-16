Trump descarta alto al fuego entre Rusia y Ucrania, va por acuerdo de paz

GENERANDO AUDIO...

El presidente Donald Trump descartó un alto al fuego inmediato entre Rusia y Ucrania, reclamando directamente un “acuerdo de paz”, en un mensaje en su red Truth Social el sábado, tras su cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple”

Donald Trump / presidente de Estados Unidos

En su mensaje, el republicano destacó que el problema con las treguas es que “a menudo no se cumplen”, por lo que aseguró que lo ideal sería un acuerdo de paz que termine con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Asimismo, al calificar el viernes como un “día genial y muy exitoso en Alaska”, el mandatario estadounidense resaltó que el lunes se reunirá en Washington D. C. con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Con el encuentro, aseguró que, de salir bien, podría programar una reunión trilateral con Putin, con lo que “potencialmente, se salvaría la vida de millones de personas”, toda vez que recordó su llamada con el ucraniano y varios líderes europeos en su viaje de vuelta de Alaska.

Toda vez que, tras la llamada con el estadounidense, los dirigentes europeos afirmaron estar dispuestos a facilitar una cumbre entre Trump, Zelenski y Putin, a fin de llegar a un acuerdo que lleve al fin de la guerra que ya supera los tres años.

“Estamos (…) dispuestos a trabajar con los presidentes Trump y Zelenski con vistas a una cumbre tripartita, con el apoyo de Europa”, afirmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado conjunto.