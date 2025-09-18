Trump designa al movimiento Antifa como organización terrorista

GENERANDO AUDIO...

Movimiento Antifa en el mundo. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles la designación del movimiento izquierdista y antifascista Antifa como organización terrorista, tras el asesinato del activista político de derecha Charlie Kirk.

“También recomendaré encarecidamente que quienes financian a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales”, escribió Trump en la red social Truth Social.

¿Qué es Antifa, organización designada como terrorista por Donald Trump?

Antifa, como lo describe la Enciclopedia Británica, es un movimiento político amplio y descentralizado compuesto por individuos y grupos que creen que el fascismo sigue representando una amenaza única para las sociedades democráticas y pacíficas y debe ser combatido mediante medios extraordinarios, radicales y, en algunos casos, violentos e ilegales.

De acuerdo con medios estadounidenses, este tipo de organización ganó notoriedad en Estados Unidos desde 2017.

Aunque Donald Trump lo señaló como una organización terrorista, expertos y autoridades lo describen como una red informal de activistas que se oponen al fascismo y la extrema derecha.

No es una organización con líderes nacionales ni estructura formal; más bien, funciona como una red de células locales que operan principalmente en la Unión Americana y algunos países europeos.

Acciones y polémica del movimiento Antifa

Las actividades de Antifa van desde investigar y exhibir a grupos de extrema derecha en internet, hasta confrontaciones físicas durante manifestaciones. Sus tácticas incluyen “doxear” (difundir datos personales de extremistas), presionar a empleadores para despedirlos e incluso participar en choques callejeros, donde algunos justifican la violencia contra grupos neonazis

Uno de los colectivos más antiguos es Rose City Antifa, fundado en Portland, Oregon, en 2007, que se centra en “impedir la organización fascista y establecer consecuencias a quienes la promuevan”.