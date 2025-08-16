GENERANDO AUDIO...

Trump afirmó que depende de Zelenski alcanzar un acuerdo en Ucrania Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ahora “depende del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski” alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania, durante su cumbre con Vladímir Putin en Alaska.

Trump responsabiliza a Zelenski del acuerdo

Tras reunirse con el presidente ruso, Trump aseguró que Estados Unidos ya hizo lo suficiente para facilitar el diálogo y que la decisión final sobre un posible alto al fuego está en manos del mandatario ucraniano.

“Ahora depende realmente del presidente Zelenski lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente estadounidense insistió en que su gobierno está dispuesto a seguir mediando, pero aclaró que no habrá nuevas concesiones sin una respuesta clara por parte de Kiev.

Contexto del conflicto en Ucrania

El conflicto en Ucrania inició en 2022 con la invasión de Rusia. Desde entonces, se han registrado miles de muertos y millones de desplazados, además de un aumento en las tensiones entre Moscú y Occidente.

La reunión en Alaska representa el primer acercamiento directo entre Trump y Putin tras la reelección del mandatario estadounidense en 2024. El encuentro ocurre en un momento clave, luego de que Washington reforzó sanciones económicas contra Rusia.

Hasta el momento, el gobierno de Zelenski no había emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Trump.