Trump dice que “la guerra terminó” en Gaza

Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que “la guerra ha terminado” en Gaza, al destacar los avances hacia la normalización en Medio Oriente, mientras viajaba a Israel para asistir a reuniones con líderes internacionales y al esperado intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel.

La tregua en Gaza se mantiene por tercer día

A bordo del Air Force One, Trump dijo a los reporteros: “La guerra ha terminado, ¿entienden eso?” y expresó su confianza en que el alto el fuego se mantenga. Según el mandatario, “la gente está cansada, ha sido un conflicto de siglos”.

La tregua entre Israel y Hamás se mantiene por tercer día consecutivo, mientras miles de palestinos avanzan hacia Gaza City, con la esperanza de que el acuerdo ponga fin a meses de ataques y desplazamientos masivos.

Reconstrucción y plan de paz

Trump adelantó que la reconstrucción de la Franja de Gaza iniciará “de manera inmediata”, aunque advirtió que muchas zonas quedaron devastadas. “Esto es como un sitio de demolición. Las estructuras están cayendo por sí solas”, señaló.

El presidente también mencionó que la creación del nuevo “Consejo de Paz” —una instancia internacional para supervisar los acuerdos— se concretará “muy pronto”, con la participación de varios líderes mundiales. No reveló aún los nombres de quienes lo integrarán.

Garantías y liberación de rehenes

El mandatario aseguró haber recibido “garantías verbales” de los gobiernos involucrados para cumplir los acuerdos. “No creo que quieran decepcionarme”, dijo.

Sobre los rehenes israelíes, Trump afirmó que su liberación podría producirse incluso antes de lo previsto: “Entiendo que los 20 rehenes podrían salir un poco antes… fue asombroso cómo logramos que esto sucediera”, señaló.

Relación con Netanyahu y rol de Qatar

Trump confirmó que mantiene una “muy buena relación” con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien describió como “un presidente en tiempos de guerra que hizo un muy buen trabajo”.

El mandatario también elogió el papel de Qatar en las negociaciones: “Fueron una tremenda ayuda… muy valientes. El Emir merece crédito por su papel en lograr esto”, afirmó.

