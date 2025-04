La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que la nueva ronda de aranceles del 50% a China, que sumarán los impuestos totales a 104%, entrará en vigor a la medianoche, cumpliendo con la amenaza del presidente Donald Trump.

.@PressSec: "It was a mistake for China to retaliate. When America is punched, [President Trump] punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight… If China reaches out to make a deal, he will be incredibly gracious."