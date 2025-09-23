Trump erosiona la democracia en EE. UU. y solapa un “genocidio” en Gaza

GENERANDO AUDIO...

Este lunes fue un día histórico por la conferencia convocada por Arabia Saudita y respaldada por países como Francia, Canadá y Australia, en busca de que Palestina sea reconocida como Estado miembro pleno de las Naciones Unidas, destacó Fausto Pretelín.

En Noticias en Claro, el analista señaló que la presión actual es más simbólica y diplomática, pero necesaria frente a lo que describió como “un genocidio claro y profundo en la franja de Gaza”.

Asimismo, destacó que Estados Unidos es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad que veta la incorporación de Palestina, lo que calificó como “una mala noticia”, a la vez que consideró lamentable que el presidente Donald Trump, y figuras republicanas como Marco Rubio, respalden dicha postura.

Democracia erosionada

Mientras que Pretelín también cuestionó el discurso político-religioso de Donald Trump tras el funeral del influencer ultraderechista Charlie Kirk, al que describió como un acto más cercano a una “canonización”.

“Lo que vimos fue un proceso lamentable, más religioso que político. Trump dice estar contra el odio, pero en realidad odia a quienes critican su gobierno”, subrayó.

De igual forma, advirtió que el expresidente republicano se ha convertido en “un sembrador de odio” dentro y fuera de Estados Unidos, y alertó que al declarar “terroristas” a grupos antifascistas, está dividiendo profundamente a la sociedad estadounidense.

En tanto que concluyó que “estamos viendo una erosión de la democracia en Estados Unidos. Ojalá los contrapoderes, especialmente el judicial, frenen el avance de este personaje autócrata”.