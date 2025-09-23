Trump estalla en la ONU: contra migración, clima ¡y hasta las escaleras descompuestas!

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Donald Trump lanzó un duro discurso este martes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente de Estados Unidos arremetió contra el organismo internacional, al que acusó de fomentar la migración ilegal, y advirtió a Europa que “se está yendo al infierno” por sus políticas de fronteras abiertas.

Durante su intervención, que superó los 15 minutos reglamentarios, también descalificó el reconocimiento de un Estado palestino, lo calificó como una “recompensa” tras los ataques de Hamás en 2003, y anunció que la próxima semana se reunirá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras un breve encuentro en los pasillos de la sede de la ONU.

Trump contra la ONU y la migración ilegal

El mandatario presumió que gracias a sus políticas la migración irregular en la frontera con México se redujo “a cero” y que logró poner fin a “siete conflictos” sin apoyo del organismo internacional.

También ironizó con fallas técnicas en la sede de Naciones Unidas, como escaleras mecánicas descompuestas y problemas con el teleprónter, para remarcar que el organismo “no está a la altura”.

De hecho, en sus redes sociales tuiteó al respecto:

Sobre Venezuela, advirtió que los “matones terroristas” que trafiquen drogas hacia Estados Unidos serán “volados por los aires”. Recordó que en semanas recientes fuerzas estadounidenses atacaron embarcaciones en el Caribe, con un saldo de 14 muertos según su propio conteo.

Lula responde y marca distancia

Antes de Trump, Lula da Silva tomó la palabra en el estrado y advirtió sobre “fuerzas antidemocráticas” que buscan someter instituciones en todo el mundo. También criticó las medidas unilaterales contra países emergentes, en clara referencia a los aranceles impuestos por Washington.

Aunque Trump insistió en que Brasil merecía sanciones por la condena al expresidente Jair Bolsonaro, sorprendió al señalar que tuvo un acercamiento con Lula: “Nos hemos abrazado y hemos decidido que nos veremos la semana que viene”.

Guterres alerta sobre el clima y la crisis global

El secretario general de la ONU, António Guterres, intervino antes de los presidentes. Subrayó que los recortes a la ayuda al desarrollo “son una condena a muerte” para millones de personas y advirtió sobre la urgencia de combatir el cambio climático.

Trump, sin embargo, desestimó las advertencias y calificó la crisis climática como “la mayor estafa de la historia”. La Casa Blanca adelantó que sostendrá reuniones con líderes árabes por el conflicto en Gaza, con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski por la guerra en Ucrania, y posiblemente con el mandatario argentino Javier Milei, en medio de la crisis política y financiera en su país.

En paralelo, el Servicio Secreto informó que desmanteló una red cibernética con más de 100 mil tarjetas SIM que planeaba colapsar las telecomunicaciones de Nueva York durante la cumbre.