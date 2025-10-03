GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Israel detener de inmediato los bombardeos en Gaza para negociar la liberación de rehenes en manos de Hamás. El mensaje lo publicó en su red social Truth Social.

El mandatario afirmó que, con base en un comunicado reciente de Hamás, cree que el grupo está dispuesto a un acuerdo de paz duradero.

“Israel debe detener de inmediato los ataques, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo”, escribió.

Agregó que ya hay discusiones sobre los detalles del proceso y que no se trata solo de Gaza, sino de un esfuerzo más amplio por alcanzar la paz en Medio Oriente.

Trump anuncia homenaje a la Marina de EE. UU.

En un segundo mensaje, Trump adelantó que este domingo 5 de octubre encabezará el evento “Salute to the Fleet” en Norfolk, Virginia, para celebrar los 250 años de la Marina de Estados Unidos. Esto, pese a que el Gobierno de Estados Unidos permanece cerrado.

Dijo que asistirá la primera dama, el secretario de Guerra Pete Hegseth, y el secretario de la Marina John Phelan. El presidente acusó a los demócratas de intentar frenar la celebración con el cierre parcial del Gobierno, pero aseguró que “el show debe continuar”.

El llamado de Trump ocurre en medio de una ofensiva militar israelí en Gaza y un gran intento por frenar las tensiones internacionales y detener la crisis humanitaria en la región.

