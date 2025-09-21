Trump exige a Venezuela a readmitir a presos, si no quiere pagar “un alto precio”

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este sábado que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus “presos” que están en Estados Unidos, en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos, y la gente de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el ‘liderazgo’ venezolano ha forzado a ir a los Estados Unidos de América”, escribió Trump en Truth Social.

Agregó que “miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por esos monstruos”, y concluyó su mensaje con una amenaza en mayúsculas en la que insta al Gobierno de Venezuela a “sacarlos” de Estados Unidos de inmediato o pagar un precio “incalculable”.

¿Qué está pasando entre Estados Unidos y Venezuela?

Los comentarios se producen después de que Estados Unidos hundió ya cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, la noche del viernes.

Estados Unidos incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales, justificando la necesidad de “combatir el narcotráfico”, y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el Gobierno Trump, está liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Mientras tanto, Trump ha equiparado en numerosas ocasiones a los inmigrantes en Estados Unidos con criminales y enfermos mentales, un argumento con el que ha desarrollado su agresiva campaña de arrestos y deportaciones.

También ha invocado una ley utilizada en tiempos de guerra, ahora disputada en los tribunales, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, declarada terrorista por el Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 13 mil migrantes han regresado a Venezuela desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.