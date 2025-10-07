GENERANDO AUDIO...



El presidente Donald Trump aseguró que estaría “feliz” de trabajar con los demócratas en un acuerdo sobre programas de salud, pero condicionó cualquier negociación a la reapertura del gobierno federal, que cumple ya su segunda semana de cierre parcial.

Desde su plataforma Truth Social, el mandatario republicano escribió: “Estoy feliz de trabajar con los demócratas en sus fallidas políticas de salud o cualquier otra cosa, pero ellos deben primero permitir que el gobierno reabra”.

El Congreso de Estados Unidos continúa sin aprobar una ley de financiación temporal, mientras el país enfrenta su segundo cierre de gobierno (shutdown) en menos de una década. Los demócratas del Senado bloquearon por quinta vez una iniciativa impulsada por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos.

Tensión política y efectos sociales

Para resolver la crisis, los republicanos proponen extender el presupuesto vigente hasta finales de noviembre, mientras los demócratas exigen más recursos para programas de salud y una revisión de los recortes al Medicaid y Obamacare aprobados durante el primer mandato de Trump.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, retó al presidente de la Cámara, Mike Johnson, a iniciar conversaciones “de inmediato”:

“Si habla en serio sobre bajar los costos y proteger los servicios de salud de los estadounidenses, ¿por qué esperar? Los demócratas están listos ahora”, publicó Schumer en X (antes Twitter).

Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, la ley promulgada por Trump el 4 de julio dejaría sin cobertura sanitaria a 11 millones de personas, principalmente beneficiarios del Medicaid. Además, los demócratas advierten que otros cuatro millones perderán su seguro médico el próximo año si no se renuevan las subvenciones de Obamacare, y 24 millones más verán duplicadas sus primas.

El costo del cierre de gobierno

Mientras continúa el estancamiento político, casi dos millones de empleados federales permanecen sin cobrar su salario. Dependencias como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la NASA y los departamentos de Educación, Comercio y Trabajo son los más afectados.

En contraste, las áreas de Transporte, Justicia, Seguridad Nacional y Asuntos de Veteranos registran un menor impacto, según los planes de contingencia de cada agencia.

El actual shutdown cumple seis días, aún lejos del récord de 35 días alcanzado entre diciembre de 2018 y enero de 2019, también bajo la administración Trump. No obstante, analistas aseguran que el presidente está aplicando una estrategia de “máximo sufrimiento” hacia los estados gobernados por demócratas mediante la congelación de fondos federales.