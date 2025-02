Trump firma decreto para prohibir a mujeres trans participar en deportes femeninos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a las mujeres trans participar en deportes femeninos.

Según el mandatario, durante una ceremonia en la Casa Blanca, con la orden ejecutiva, “la guerra contra los deportes femeninos ha terminado”.

