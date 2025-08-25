GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que establece un año de cárcel obligatorio para toda persona que queme o dañe la bandera de Estados Unidos durante manifestaciones. El anuncio fue realizado desde la Casa Blanca bajo el argumento de que la medida busca proteger “un símbolo nacional”.

Durante su mensaje, Trump afirmó que “la gente de este país no quiere ver nuestra bandera estadounidense quemada y escupida”, al tiempo que calificó a quienes realizan estas acciones como “gente mala que intenta destruir nuestra nación”.

Trump endurece sanciones por quema de bandera

La nueva disposición obliga a jueces y fiscales a imponer pena de prisión mínima de 12 meses a quienes sean declarados culpables de dañar de manera intencional la bandera estadounidense en espacios públicos o durante protestas.

En Estados Unidos, la quema de la bandera había sido considerada un acto de libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda, según resoluciones previas de la Corte Suprema. Sin embargo, Trump aseguró que “la libertad de expresión no puede convertirse en una licencia para faltar al respeto a los símbolos que representan a nuestra nación”.

Reacciones a la orden ejecutiva

El anuncio generó polémica inmediata entre sectores políticos y ciudadanos. Algunos grupos conservadores respaldaron la medida, argumentando que refuerza el respeto a los símbolos patrios. En contraste, organizaciones de derechos civiles señalaron que la orden podría enfrentar impugnaciones legales por ir en contra de precedentes constitucionales.

Por ahora, la implementación de la orden ejecutiva quedará en manos del Departamento de Justicia y las autoridades locales, quienes deberán aplicar la pena en los próximos casos que involucren la quema de banderas.