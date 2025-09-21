GENERANDO AUDIO...

Trump y empresarios se reúnen en el funeral de Charlie Kirk. AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, encabezó en Arizona un multitudinario homenaje a Charlie Kirk, líder conservador y fundador de Turning Point USA, asesinado a tiros el 10 de septiembre en Utah durante una conferencia universitaria.

Miles de personas se congregaron en el estadio State Farm de Glendale, con capacidad para 63 mil asistentes, para despedir al dirigente de 31 años. El evento contó con un fuerte dispositivo de seguridad y generó una amplia cobertura mediática.

Funcionarios y aliados en el tributo a Kirk

Trump estuvo acompañado por altos miembros de su gabinete, entre ellos:

Marco Rubio, secretario de Estado

Pete Hegseth, secretario de Defensa

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud

También participaron el asesor Stephen Miller, quien calificó a Kirk como “inmortalizado”, y el comentarista Tucker Carlson. En el evento se observó a Trump conversando con Elon Musk, empresario que en el pasado formó parte de su gabinete.

Asistencia masiva y ambiente del evento

Desde antes del amanecer, miles de simpatizantes hicieron fila para ingresar al recinto. Muchos de los asistentes portaban gorras con la frase “Make America Great Again” y prendas con los colores de la bandera estadounidense.

Una de las asistentes, proveniente de Texas, describió a Kirk como “mártir de Cristo”, reflejando la visión de seguidores que consideran que su asesinato fortaleció su legado político y religioso.



Asesinato de Charlie Kirk

Kirk fue atacado con un disparo en el cuello el 10 de septiembre, mientras participaba en un debate público en una universidad de Utah. El presunto responsable, un joven de 22 años, fue arrestado tras 33 horas de búsqueda. La fiscalía ha solicitado la pena de muerte en su contra.

Según autoridades, el agresor declaró que su acción fue motivada por el “odio” hacia las posturas de Kirk, crítico de comunidades como las personas transgénero y musulmanas.

Reacciones del gobierno de Trump

Tras el asesinato, Trump calificó a Kirk como un “mártir de la verdad y la libertad”. La Casa Blanca anunció medidas contra lo que denominó “terrorismo doméstico” de izquierda y adelantó que designará a Antifa como “organización terrorista”.

En el homenaje también participó Erika Kirk, viuda del dirigente, quien asumirá la conducción de Turning Point USA.

En paralelo, se registraron tensiones políticas y mediáticas. El presentador Jimmy Kimmel fue retirado del aire tras comentarios sobre el asesinato de Kirk, luego de que el gobierno advirtiera con acciones legales.

