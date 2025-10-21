Trump inicia demolición en la Casa Blanca para salón de baile de 250 mdd

GENERANDO AUDIO...

Trump construirá un salón de baile de 250 millones de dólares. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó este lunes la demolición del ala este de la Casa Blanca, como primer paso para la construcción de un salón de baile de 8.300 m² y capacidad para 1.000 personas, que tendrá un costo estimado de 250 millones de dólares financiados con fondos de donantes privados.

Durante el inicio de los trabajos, una excavadora destruyó parte de la fachada, dejando al descubierto escombros, mampostería rota y cables de acero.

Trump indicó que el nuevo espacio permitirá celebrar cenas de Estado más grandes y otros eventos oficiales, actualmente realizados bajo carpas, y que el ala este será “totalmente modernizada” para estar “más bonita que nunca cuando esté completa”.

Impacto en la Casa Blanca y remodelaciones en curso

El ala este de la Casa Blanca alberga tradicionalmente las oficinas de las primeras damas, mientras que el presidente y su pareja residen en la mansión y trabajan en el ala oeste. El área está conectada físicamente con la residencia principal mediante una columnata cubierta.

Esta obra forma parte de una remodelación más amplia iniciada desde enero, que incluye decoraciones con oro en la Oficina Oval y pavimentación del Jardín de las Rosas. Trump también ha presentado planes para un “Arco de Trump” en Washington, un proyecto adicional que ha generado atención mediática.

Eventos recientes y financiamiento del proyecto

La semana pasada, Trump organizó una cena en la Casa Blanca con donantes del salón de baile, donde estuvieron presentes representantes de empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft y Palantir, todas con contratos o negocios vinculados al gobierno estadounidense.

En su red social Truth Social, Trump destacó que la construcción del nuevo salón de baile es la ampliación más grande de la mansión presidencial en más de un siglo, subrayando que el proyecto se financiará exclusivamente con fondos privados.